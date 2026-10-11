Nebel, Sonne und Schauer im Wechsel

Offenbach (dpa/lhe) - Nebel und Wolken sind in der kommenden Woche in Hessen morgens weit verbreitet. Am Montag wird es dann im Laufe des Tages aber sonnig und trocken, die Temperaturen erreichen 13 bis 16 Grad.

Nach einer kalten Nacht, in der mancherorts sogar Bodenfrost möglich ist, beginnt auch der Dienstag zunächst neblig. Nach Auflösung des Nebels ziehen immer wieder Wolken durchs Land und es regnet gelegentlich. Die Temperaturen bleiben aber unverändert. Die Nacht zum Mittwoch ist deutlich milder als die zuvor und regnerisch.

Schönes Herbstwetter am Mittwochnachmittag

Nach Nebelauflösung bleiben auch am Mittwoch zunächst die Wolken. Im Laufe des Nachmittags setzt sich aber die Sonne durch. Bei trockenem und schönem Wetter klettern die Temperaturen bis auf 19 Grad.