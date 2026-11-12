Nebel und Frost in Hessen - örtlich droht Glätte
Nach Regen und Nieselregen lockert der Himmel in Hessen heute auf. In der Nacht können Nebel und Frost die Straßen örtlich glatt machen.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen heute zunächst trübes und nasses Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, bleibt es bedeckt. Zeitweise regnet es leicht oder nieselt, der Regen zieht im Tagesverlauf nach Süden ab. Danach lockert die Wolkendecke von Nordwesten auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Der Wind weht schwach, im Bergland mäßig aus Nord.
In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf 0 bis minus 2 Grad, im Süden auf plus 2 bis 0 Grad. Es kann lokal Nebel geben, durch Reif oder Überfrieren droht Glätte.
Am Freitag ist es laut DWD im Bergland morgens stark bewölkt, sonst meist gering bewölkt und örtlich neblig. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad, in der Rhön und in Hochlagen des Taunus um 1 Grad. Im äußersten Norden sind starke Böen möglich.
In der Nacht zum Samstag werden verbreitet 0 bis minus 3 Grad erreicht. Am Samstag bleibt es bei 5 bis 8 Grad nach Auflösung des Nebels wechselnd bis stark bewölkt und niederschlagsfrei.