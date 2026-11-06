Nebel und leichter Frost in Hessen
Morgens liegt vielerorts Nebel über dem Land. Es bleibt trocken.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein schöner Herbsttag. Am Wochenende bringen schwache Tiefausläufer etwas wechselhafteres Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Am Freitagmorgen - und auch in der Nacht auf Samstag - gibt es vor allem im nördlichen Bergland und seinen Tallagen leichten Frost um minus 1 Grad. Dazu kommt örtlich Nebel, lokal mit Sichtweiten unter 150 Metern.
Tagsüber klettern die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad. Im Bergland weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. Am Samstag bleibt es oft neblig-trüb, im Süden ist es stark bewölkt. Vereinzelt kann es regnen.