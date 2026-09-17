Wetter

Nebliger Start - So wird das Wetter im Tagesverlauf

Das Wetter in Baden-Württemberg wird zunehmend herbstlich. Wann es neblig werden könnte und wo die Menschen nochmal mit fast sommerlichen Temperaturen rechnen können.

Nach Nebelauflösung wird es im Land nochmal recht freundlich. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Nach Nebelauflösung wird es im Land nochmal recht freundlich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer mit dem Auto früh raus muss, sollte im Südwesten vorsichtig sein: Örtliche Nebelfelder können am Morgen die Sicht dämpfen. Danach steht Baden-Württemberg laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ein freundlicher Tag bevor.

Der Vorhersage des DWD nach zeigt sich der Tag nach Nebelauflösung überwiegend trocken mit teils längerem Sonnenschein. Die Höchsttemperatur dürfte zwischen 18 Grad im Bergland und 25 Grad im Breisgau liegen. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest. 

In der Nacht zu Freitag ziehen von Nordwesten her erneut dichtere Wolken auf. In den frühen Morgenstunden soll es in Nordbaden örtlich regnen, sonst bleibt es voraussichtlich trocken. Die Luft kühlt auf 13 bis 6 Grad ab. 

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So beginnt das Wochenende 

Der Freitag startet laut DWD zunächst mit vielen Wolken, im Norden und Westen örtlich auch mit etwas Regen. Zum Nachmittag hin dürfte sich die Sonne häufiger durchsetzen. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 17 und 22 Grad, der Wind bleibt schwach.

In der Nacht zu Samstag ist es zunehmend gering bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 5 Grad. Der Start ins Wochenende wird laut DWD nach Auflösung einzelner Nebelfelder recht freundlich. Die Experten rechnen mit einem Mix aus Sonne und Wolken, es soll zudem trocken bleiben. Im Bergland wird es 20 Grad warm, im Rheintal gibt es mit 26 Grad sogar nochmal fast sommerliche Werte.

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