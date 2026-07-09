Neue Erkenntnisse nach Kollision von Zug und Auto

Gengenbach (dpa/lsw) - Einen Tag nachdem an einem Bahnübergang in Gengenbach ein Auto und ein Zug kollidiert sind, hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben. Demnach fuhr der Fahrer des Autos womöglich absichtlich mit seinem Fahrzeug auf die Gleise. Mehrere Zeugen hätten übereinstimmend berichtet, dass der Mann trotz Rotlicht um die gesenkten Halbschranken des Übergangs herumgefahren sei und das Auto dann auf den Gleisen angehalten habe.