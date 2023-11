Neue Kampagne soll Autofahrer vor Wildunfällen warnen

Wiesbaden/Bad Nauheim (dpa/lhe) - Rund 44 Mal kommt es rein rechnerisch jeden Tag zu einer unliebsamen Begegnung zwischen Wildtier und Autos auf einer hessischen Landstraße. 26 Straßenabschnitte gelten als besondere Schwerpunkte für Wildunfälle. Mit einer Plakataktion an 71 Standorten in der Umgebung wollen das hessische Umweltministerium und der Landesjagdverband nun Autofahrer für die Gefahren sensibilisieren, wie sie am Dienstag mitteilten.