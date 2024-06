Neue Spezialeinheit stärkt Hessens Polizei

Kassel (dpa/lhe) - Die hessische Polizei hat den polizeilichen Personenschutz mit einer neuen Spezialeinheit in Kassel gestärkt. Am Dienstag wurde am Standort der Direktion Bereitschaftspolizei Nord im Kasseler Stadtteil Niederzwehren das Mobile Einsatzkommando-Personenschutz (MEK-PS) Nord feierlich eingeführt, wie das Hessische Polizeipräsidium Einsatz (HPE) mitteilte. Dieses soll demnach die bisherigen festen Personenschutzeinheiten Süd und West in Frankfurt und Wiesbaden ergänzen und schwerpunktmäßig den Personenschutz in Nordhessen übernehmen.

«Die neue Einheit, in der Beamte mit langjähriger Personenschutz-Erfahrung sowie neu ausgebildete Personenschützerinnen und Personenschützer zusammenwirken, wird unmittelbar auch zu einer Stärkung der Kommandos im Rhein-Main-Gebiet führen, die bislang die Schutzaufträge im Norden abdeckten», erklärte laut Mitteilung der Präsident des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, Malte Neutzler, dessen Behörde die neue Einheit angehört. Sie wurde demnach geschaffen, da sich ab 2023 ein erhöhter Bedarf an auch dauerhaften Schutzmaßnahmen in Nordhessen ergeben hat.

Die Kommandos sind den Angaben zufolge für den Schutz fest eingestufter hessischer Schutzpersonen verantwortlich. Zudem werden sie bei Schutzmaßnahmen bei offiziellen Staatsbesuchen, für ausländische Politiker, Diplomaten und Delegationen, für Bundes- und Landespolitiker sowie Privatpersonen und im operativen Zeugenschutz sowie bei Gefangenentransporten eingebunden.