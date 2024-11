Neue «Tatort»-Schauspieler sind Fans von Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Hauptdarsteller des neuen Frankfurter «Tatorts» sind sowohl beruflich als auch privat Fans der Mainmetropole. «Frankfurt ist tatsächlich die Stadt, in der ich am häufigsten gedreht habe. Ich weiß nicht, was das ist, warum mich diese Stadt so anzieht», sagt der Berliner Hauptdarsteller Edin Hasanovic («Im Westen nichts Neues»), der künftig den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina spielt, am Rande der Dreharbeiten. «Wenn ich hier bin, verstehe ich es dann. Sie erinnert mich ganz stark an Berlin. Es gibt sehr schöne Orte, aber es gibt auch genau das Gegenteil.» Er möge Frankfurt sehr.