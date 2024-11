Neues Frankfurter «Tatort»-Team stellt sich vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Rande der Dreharbeiten stellt sich heute (12.30 Uhr) das neue Frankfurter «Tatort»-Team vor. Aktuell wird in der Mainmetropole unter dem Arbeitstitel «Dunkelheit» die erste Folge mit Melika Foroutan («Die Kaiserin») und Edin Hasanovic («Im Westen nichts Neues») produziert. Wie der Hessische Rundfunk mitteilte, treten die beiden künftig als Ermittler-Duo Maryam Azadi und Hamza Kulina auf. In ihrem ersten Fall geht es um einen «Cold Case», der seinen wahren Ursprung im Frankfurter Umland hat.