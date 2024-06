Neues «Tatort»-Team für Frankfurt: Foroutan und Hasanović

Frankfurt/Main (dpa) - Das neue Ermittler-Duo im Frankfurter «Tatort» steht fest: Melika Foroutan und Edin Hasanović werden bei dem beliebten Sonntagskrimi ab 2025 gemeinsam Fälle lösen. Das gab der Hessische Rundfunk (hr) am Donnerstag bekannt. Auch inhaltlich soll es Neuerungen geben. So werde sich der «Tatort» aus Hessen künftig vor allem auf sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit, konzentrieren.