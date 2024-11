Frankfurter «Tatort»-Team will sympathisch daherkommen

Frankfurt/Main (dpa) - Das neue Frankfurter «Tatort»-Team soll von Grund auf sympathisch daherkommen und sich damit von anderen TV-Ermittlern abheben. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hätten streitende «Tatort»-Kommissare satt, sagt Hauptdarsteller Edin Hasanovic («Im Westen nichts Neues») am Rande der Dreharbeiten in Frankfurt. Er spielt künftig den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina. Dieser Kommissar sei ein echter Frankfurter Junge und ein eher introvertierter und ruhiger Typ. «Er kann im Gegensatz zu mir nicht singen und tanzen», sagt der 32-Jährige.