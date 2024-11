Was es mit dem neuen Frankfurter «Tatort»-Team auf sich hat

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Abschied des bisherigen Frankfurter «Tatort»-Teams Janneke und Brix geht 2025 ein neues Duo an den Start. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die erste Folge. Die beiden Hauptdarsteller Melika Foroutan und Edin Hasanovic geben Einblick in ihre Rollen und sagen, was sie von der Mainmetropole halten.