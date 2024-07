Termin des letzten «Tatort»-Falls mit Koch und Broich

Frankfurt/Main (dpa) - Nach 19 Fällen in fast zehn Jahren ist Schluss: Der letzte Fall mit dem Frankfurter «Tatort»-Team Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, soll laut Hessischem Rundfunk (hr) in gut neun Wochen zu sehen sein. Am 28. September werde der Krimi «Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n» ausgestrahlt, heißt es vom HR. Ende Juni hatte der HR das neue Ermittler-Duo im Frankfurter «Tatort» verkündet: Melika Foroutan und Edin Hasanović. Die beiden werden mit ihrem ersten Fall wohl frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu sehen sein - «in der Saison 2025/26».