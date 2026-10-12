Morgens Nebel, tagsüber Sonne

Neue Woche startet mit Sonne – nachts Frost möglich

Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, wird es am Montag sonnig – in der Nacht hat es hingegen mancherorts um die null Grad.

Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, wird es sonnig – nicht nur am Montag. Foto: Florian Wiegand/dpa
Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, wird es sonnig – nicht nur am Montag.

Offenbach (dpa/lhe) - Nach der Auflösung des Nebels können sich die Menschen in Hessen am Montag auf Sonne freuen. In der Nacht kann es örtlich bereits ersten Frost geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Nebel hält sich am Montag bis zum Vormittag, danach wird es sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, im höheren Bergland bei etwa elf Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf ein bis sechs Grad. In ungünstigen Tallagen kann es leichten Frost und Bodenfrost geben.

Am Dienstag bleibt es auch nach der Auflösung des Nebels bewölkt. Gelegentlich kann es regnen. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie am Montag.

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Ab Mittwochnachmittag zeigt sich laut DWD wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad.

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