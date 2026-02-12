Werbeengagement

Neuer Job für Steffi Graf nach Jahren der Zurückgezogenheit

Die Tennislegende zeigt sich nach dem Ende ihrer Sportkarriere nur selten in der Öffentlichkeit. Nun startet sie eine Kampagne für die Sportmarke eines Discounters.

Die ehemalige Ausnahmetennisspielerin Steffi Graf - hier mit Ehemann Andre Agassi - wirbt nun für die Sportmarke des Discounters Lidl. (Archivbild) Foto: John Locher/AP/dpa
Die ehemalige Ausnahmetennisspielerin Steffi Graf - hier mit Ehemann Andre Agassi - wirbt nun für die Sportmarke des Discounters Lidl. (Archivbild)

Bad Wimpfen (dpa) - Tennislegende Steffi Graf hat nach Jahren der Zurückgezogenheit ein neues Engagement: Die ehemalige Ausnahmesportlerin wirbt international für die Sportmarke Crivit des Discounters Lidl. Dies teilte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Bad Wimpfen mit. «Bewegung ist für mich weit mehr als nur Training oder Performance – sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte», zitierte Lidl Graf in der Mitteilung.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Kampagne mit dem Motto «Find your move» soll demnach in 30 Ländern präsentiert werden. Auf einem Foto zur Mitteilung lächelt Graf in schwarzem T-Shirt und schwarzer Steppweste in die Kamera.

Graf verzauberte die Tenniswelt

Die 56-Jährige verzauberte in den 1980er und 90er Jahren die Tenniswelt. Sie ist siebenmalige Wimbledonsiegerin, hat insgesamt 22 Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren vorzuweisen und war 377 Wochen die Nummer eins der Welt.

Nach dem Ende ihrer Tenniskarriere 1999 zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ausführliche Interviews gibt sie nur selten, öffentliche Auftritte für Sponsoren oder ihre Stiftung «Children for Tomorrow» sind rar. So kam sie beispielsweise 2021 in Hamburg zum Startschuss für das Projekt «HonigHelden», das sie mit ihrer Stiftung unterstützt - eine Therapiepraxis für geflüchtete Kinder. Mit ihrem Mann, dem Ex-Tennisprofi Andre Agassi (55), lebt sie in Las Vegas in den USA. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

2022 betonte die gebürtige Mannheimerin in einem Interview, ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit sei für sie nie erstrebenswert gewesen. «Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit», sagte sie damals dem Magazin «Vogue Germany». «Auch während meiner Karriere war mir meine Privatsphäre sehr wichtig, was damit zu tun haben könnte, dass ich bereits in einem so jungen Alter im Rampenlicht stand.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Steffi-Graf-Sohn spielt für deutsches Baseball-Nationalteam
Baseball statt Tennis

Steffi-Graf-Sohn spielt für deutsches Baseball-Nationalteam

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft erhält namhafte Verstärkung: In der WM-Qualifikation soll auch der Sohn von zwei Tennislegenden für das Team spielen.

14.02.2025

Prominente starten Kampagne gegen die AfD
Vor Bundestagswahl

Prominente starten Kampagne gegen die AfD

Die Bundestagswahl rückt näher, der Wahlkampf und der Diskurs nehmen Fahrt auf. Mehrere Promis aus Kultur und Musik wenden sich jetzt mit einem klaren Appell an die Öffentlichkeit.

31.01.2025

Einzel-Karriere geht weiter: Jubel-Start für Kerber in Paris
Tennis

Einzel-Karriere geht weiter: Jubel-Start für Kerber in Paris

Nach Olympia wird Angelique Kerber ihre ruhmreiche Tennis-Karriere beenden. Dank eines starken Auftritts geht es im Einzel in Paris aber noch weiter.

27.07.2024

Lena Klenke: Habe Steffi Grafs tiefe Ruhe bewundert
Leute

Lena Klenke: Habe Steffi Grafs tiefe Ruhe bewundert

Für ihre Rolle als Steffi Graf im Film «Perfect Match» nimmt die «Fack ju Göhte»-Schauspielerin sogar Tennis- und Sprechtraining. Besonders beeindruckt hat sie der Sportstar aber abseits des Courts.

29.06.2024

Gesellschaft

Als die Gegenwart noch Zukunft war: 80er-Schau in Karlsruhe

14.06.2023