Was die Sanierung im Landesmuseum mit Steffi Graf zu tun hat
Tennislegende Steffi Graf und Skispringer Dieter Thoma: Auch ihre Erinnerungsstücke verlassen das Badische Landesmuseum vor der Sanierung. Was mit den Objekten jetzt geschieht.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Arbeiten im Badischen Landesmuseum vor der geplanten Sanierung des Karlsruher Schlosses laufen auf Hochtouren. Die meisten der rund 17.500 Ausstellungsstücke werden aktuell verpackt und kommen dann in ein Depot. Im ersten Schritt seien rund 350 Dauerleihgaben zurückgegeben worden, heißt es im aktuellen Jahresmagazin des Museums.
Auch zahlreiche Privatobjekte aus der Baden-Abteilung gingen demzufolge an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurück. Darunter sind den Angaben nach sporthistorische Erinnerungsstücke von Tennislegende Steffi Graf und Skispringer Dieter Thoma. Andere Objekte schickt das Haus auf Reisen: So soll eine Amun-Statue als Leihgabe im Ägyptischen Museum in Turin zu sehen sein.
Das Schloss ist seit Ende September wegen der Generalsanierung geschlossen. Richtig losgehen soll es mit den Arbeiten in zwei Jahren, wie Museumsdirektor Eckart Köhne der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bis dahin werde eingepackt und ausgeräumt. Er mahne daher immer wieder den Zeitplan an. «Eigentlich wollen wir viel lernen, viel untersuchen», sagte er. «Aber dafür ist keine Zeit.»