Parteitag der Liberalen

Neuer Vorsitzender gewählt - Er soll die Südwest-FDP retten

Nach dem Wahldebakel steht die FDP im Südwesten vor dem Neuanfang. Wer die Partei in die Zukunft führen soll - und was sich der neue Vorsitzende alles vorgenommen hat.

Der Europaabgeordnete Andreas Glück ist neuer Landeschef der FDP in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Europaabgeordnete Andreas Glück ist neuer Landeschef der FDP in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Europaparlamentarier Andreas Glück soll die FDP im Südwesten aus der tiefen Krise führen. Der 51-Jährige wurde auf dem Landesparteitag der Liberalen in Balingen (Zollernalbkreis) mit 89,12 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Hans-Ulrich Rülke, der nach der Wahlschlappe bei der Landtagswahl im März seinen Rücktritt erklärt hatte.

«Wir sind nicht die Partei der Reichen»

Glück hob in seiner Rede auf der Bühne Freiheit mit Verantwortung, Frieden und Wohlstand hervor. Man müsse dem schlechten Image der Partei entgegentreten. «Wir sind nicht die Partei der Reichen», sagte Glück. Der Respekt gebühre jenen, die mit einer Idee erfolgreich geworden sind, sagte Glück. Aber das Herz gehöre jenen, die es noch schaffen wollen oder es vielleicht auch wieder schaffen wollen.

Glück hatte sich zuvor in einer Mitgliederbefragung des Landesverbands zum Landesvorsitz knapp gegen den Kontrahenten Sean Braun von Stumm aus Karlsruhe durchgesetzt. Das Ergebnis dieser Befragung war zwar rechtlich nicht bindend, aber sehr wohl politisch. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Glück ist der letzte hauptberufliche Parlamentarier, den die FDP in Baden-Württemberg nach dem Ausscheiden aus Bundestag und Landtag noch hat. Er ist seit vielen Jahren in der Partei etabliert und hatte die Unterstützung der Bezirksverbände Stuttgart, Südbaden und Nordschwarzwald.

Arzt und Politiker

Glück kommt aus Münsingen im Kreis Reutlingen, ist zweifacher Vater und Chirurg. Vor seiner Zeit im Europaparlament war er bis 2019 Mitglied des Landtags. Im Europaparlament gehört Glück dem Ausschuss für öffentliche Gesundheit, dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie dem Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit an.

Die FDP hatte bei der Landtagswahl im März ein historisches Wahldebakel erlebt. Die Südwest-Liberalen waren mit 4,4 Prozent (2021: 10,5) der Stimmen erstmals in ihrer Geschichte aus dem Stuttgarter Landtag geflogen. Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke hatte daraufhin seinen Rücktritt vom Landesvorsitz erklärt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Europapolitiker soll die FDP in Baden-Württemberg retten
Mitgliederbefragung

Europapolitiker soll die FDP in Baden-Württemberg retten

Nach dem Wahldebakel steht die FDP im Südwesten vor dem Neuanfang: Warum ein Chirurg und Europapolitiker jetzt Hoffnungsträger wird.

17.07.2026

Nach Wahlschlappe: Wer will die Südwest-SPD wiederbeleben?
Nach Landtagswahl-Debakel

Nach Wahlschlappe: Wer will die Südwest-SPD wiederbeleben?

Nach der deftigen Wahlklatsche sucht die SPD Baden-Württemberg per Mitgliederbefragung eine neue Spitze. Wer sich zur Wahl stellt und wie der Zeitplan aussieht.

04.05.2026

FDP startet nach Wahldebakel inhaltliche Neuaufstellung
Mitgliederbefragung

FDP startet nach Wahldebakel inhaltliche Neuaufstellung

4,3 Prozent - das Abschneiden bei der Bundestagswahl im Februar war für die FDP ein Schock. Nun will sie sich ein neues Grundsatzprogramm geben. Zuerst haben Mitglieder und Bürger das Wort.

05.08.2025

Özdemir zum Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen gewählt
Landtagswahl 2026

Özdemir zum Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen gewählt

Dass er es machen will, sagte er vor Monaten – nun ist der ehemalige Bundesminister offiziell zum Ministerpräsidenten-Kandidaten der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg gekürt worden.

24.05.2025

Dürr zum FDP-Chef gewählt - Lindner geht schweren Herzens
Parteitag

Dürr zum FDP-Chef gewählt - Lindner geht schweren Herzens

Nun soll er es richten: Christian Dürr ist neuer FDP-Chef. Sein Vorgänger Christian Lindner gibt ihm eine Art Vermächtnis mit auf den Weg. Dürr hat eine Mission 2029: die Rückkehr in den Bundestag.

16.05.2025