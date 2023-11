NFL in Frankfurt: RTL-Durchschnittsquote unter einer Million

Hamburg (dpa) - Mit der Live-Übertragung vom zweiten und letzten Spiel der nordamerikanischen Football-Liga in Frankfurt ist RTL im Quoten-Durchschnitt unter einer Million geblieben. Nach Angaben des Senders hatten am Sonntagnachmittag im Schnitt 870.000 Interessierte den Kölner Privatsender eingeschaltet, als die New England Patriots in der hessischen Metropole den Indianapolis Colts mit 6:10 unterlagen. Der Marktanteil lag bei 5,6 Prozent.