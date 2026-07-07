Nina Chuba ätzt gegen Stuttgarter Fans - Özdemir kontert

Stuttgart (dpa/lsw) - Popstar Nina Chuba hat Stuttgart als Deutschlands «lameste Crowd» abgestempelt - Ministerpräsident Cem Özdemir hält dagegen. «Das kann ich so pauschal nicht bestätigen», sagte der Grünen-Politiker auf Nachfrage.

Özdemir widerspricht Chuba

Er gehe seit Jahren auf Konzerte in der Landeshauptstadt, so Özdemir. Erst am Vorabend habe er den Auftritt von Nick Cave bei den Jazz Open besucht. Der habe das Publikum sogar mehrfach für die tolle Stimmung gelobt. Auch in der Untertürkheimer Kurve beim VfB Stuttgart sowie beim Handball und beim Frauenvolleyball sei die Stimmung in Stuttgart immer wieder «krass».

Zu Chubas Theorie, der Stuttgarter Kessel raube den Menschen den Sauerstoff und damit die Tanzlust, wollte Özdemir sich nicht konkret äußern. «Mit dem Kessel, das ist halt so, da ist halt immer ein paar Grad heißer - wie sich das auswirkt, müssen Sie die Wissenschaftler fragen», sagte er augenzwinkernd. Das liege außerhalb seines Fachgebiets.

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Chuba verbindet Musikstile

Nina Chuba gehört zu den erfolgreichsten deutschen Popmusikerinnen ihrer Generation und landete 2022 mit ihrem Hit «Wildberry Lillet» einen der größten deutschsprachigen Songs des Jahres. Die 27-Jährige verbindet Pop, Hip-Hop und Rap und ist für ihre pointierten Texte und energiegeladenen Live-Auftritte bekannt.