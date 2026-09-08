Vorhersage

Noch einmal sommerlich in Hessen

Nach spätsommerlichem Wetter kommt Regen und es wird kühler. Bis zum Wochenende liegen die Temperaturen dann maximal bei 23 Grad.

Es wird noch mal warm. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Es wird noch mal warm. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Es wird noch einmal sommerlich in Hessen. Die Temperaturen steigen heute auf 25 Grad im Norden und bis zu 32 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Norden sind am Nachmittag auch vereinzelt schwache Schauer möglich. Am Abend ziehen im Nordwesten zunehmend Wolken auf.

Der Mittwoch beginnt laut DWD vom Rhein-Main-Gebiet bis zur Rhön stark bewölkt und teils mit Regen. Im Rest des Landes ist es wechselnd bewölkt. Auch im Norden sind den Meteorologen zufolge einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Insgesamt wird es kühler. Die Höchstwerte steigen noch auf 19 bis 23 Grad. An den Temperaturen ändert sich dann auch bis zum Wochenende kaum etwas.

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