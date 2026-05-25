Frühsommer geht weiter

Nach Pfingsten bleibt es sonnig, im Norden kühler

Nach dem sonnigen Pfingstwochenende bleibt es sommerlich – nur im Norden gibt es einen Temperaturdämpfer. Dagegen wird es im Südwesten noch etwas heißer.

Im Südwesten werden Temperaturen bis 34 Grad erwartet Foto: Thomas Warnack/dpa
Im Südwesten werden Temperaturen bis 34 Grad erwartet

Offenbach (dpa) - Auch nach Pfingsten bleibt das Wetter weitestgehend sonnig und sommerlich. Am Mittwoch wird es dann im Norden etwas kühler, während es vor allem im Südwesten bei Spitzenwerten bis 34 Grad heiß bleibt. 

Doch zunächst gibt es am Pfingstmontag erneut viel Sonne. Heiß wird es vor allem im Südwesten und an der Donau mit Temperaturen bis 33 Grad. «Lediglich im äußersten Norden und im Nordosten zeigen sich wenige Wolken. Im Schwarzwald kann es am Nachmittag zu einigen Quellungen kommen, aus denen ein kurzer Schauer, vielleicht auch ein Gewitter niedergehen kann», sagt Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. «Sonst bleibt es trocken. Bestes Wetter also, um den heutigen Pfingstmontag zu genießen.»

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Am Dienstag ziehen vor allem von Schleswig-Holstein bis Vorpommern Wolkenfelder durch, es gibt aber nur vereinzelt Schauer. Sonst ist es erneut sehr sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich laut DWD über dem Schwarzwald und an den Alpen Quellwolken mit einem geringen Schauer- und Gewitterrisiko. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 20 bis 28 Grad, sonst werden 28 bis 34 Grad erreicht – mit den höchsten Werten im Südwesten. Dazu weht zumeist ein schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordwestwind. An den Küsten im Norden kann es steife Böen geben. 

Am Mittwoch ist es dann im Norden kühler, dort werden nur noch 15 bis 22 Grad erreicht. Es zeigen sich Wolkenfelder, dabei bleibt es aber trocken. Im restlichen Land startet der Tag zunächst heiter bis sonnig, vom südlichen Schwarzwald bis zum Alpenrand sind später einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 30 Grad, im Südwesten sind erneut 34 Grad möglich. 

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel im Norden heiter bis wolkig, sonst scheint vielfach die Sonne und es bleibt meist trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 18 und 23 Grad, an der Küste ist es mit maximal 15 Grad kühler. Ansonsten ist es weiterhin warm, aber mit 23 bis 27 Grad nicht mehr so heiß wie in den vorherigen Tagen. Im Südwesten sind 30 Grad möglich. An den Alpen kann es Schauer und Gewitter geben.

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