Kriminalität Obdachloser bis zur Bewusstlosigkeit getreten Mitten in der Nacht wird der Mann von Unbekannten heftig attackiert. Die Mordkommission ermittelt. 08.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Lino Mirgeler/dpa In einer Klinik wurde der Verletzte behandelt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Zeugen gesucht Mannheim: 64-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen und getreten In der Seckenheimer Hauptstraße wurde am frühen Dienstagmorgen ein 64-Jähriger attackiert und verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Mithilfe. 19.08.2025 Kind angegriffen Nach Angriff auf Elfjährigen: Mann stellt sich Ein Junge wird mitten in Dietzenbach heftig attackiert und verletzt. Die Polizei veröffentlicht ein Foto des Täters - und hat Erfolg. 06.06.2025 Dietzenbach Elfjähriger wird von Unbekanntem geschlagen und getreten Ein Elfjähriger geht durch Dietzenbach, als er von einem Unbekannten heftig attackiert wird. Als Zeugen eingreifen, läuft der Mann davon. 03.06.2025 Polizeieinsatz Obdachloser mit Messer attackiert: Mordkommission ermittelt 20.06.2023 Polizei ermittelt Zwei Männer auf Kirmes mit Messer attackiert 17.06.2023