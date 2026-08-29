Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Özdemir warnt vor russischem Einfluss bei AfD-Regierung

In Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD weit vorn – und könnte den Ministerpräsidenten stellen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Özdemir warnt vor den Folgen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir: «Ich möchte, dass Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt bleibt und Magdeburg nicht ein Vorort von Moskau wird.» Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir: «Ich möchte, dass Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt bleibt und Magdeburg nicht ein Vorort von Moskau wird.»

Magdeburg/Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat vor einem stärkeren Einfluss Russlands gewarnt, sollte die AfD künftig in Sachsen-Anhalt regieren. «Ich möchte, dass Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt bleibt und Magdeburg nicht ein Vorort von Moskau wird», sagte der Grünen-Politiker dem «Tagesspiegel» (Samstagausgabe). «Wer Deutschland liebt, macht es nicht abhängig von (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin oder irgendeinem anderen autoritären Herrscher.»

Bei der Wahl am 6. September stehe viel auf dem Spiel. Sollte die AfD künftig in Magdeburg den Ministerpräsidenten stellen, sei das eine Zäsur für das ganze Land, betonte Özdemir. «Ich sehe es als meine Pflicht, dafür zu kämpfen, dass es dazu nicht kommt.»

Özdemir plant in den kommenden Tagen mehrere Auftritte in Sachsen-Anhalt, um seine Parteikollegen dort im Wahlkampf zu unterstützen – etwa in Wernigerode und Halle. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die AfD liegt in Umfragen zur Landtagswahl deutlich vor der CDU. Falls SPD, Grüne oder BSW nicht in den Landtag einziehen, wird es wahrscheinlicher, dass die AfD bei der Landtagswahl eine absolute Mehrheit im Parlament erringt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Palmer fordert Rückhalt nach Abweichlern bei Özdemir-Wahl
Ministerpräsidentenwahl

Palmer fordert Rückhalt nach Abweichlern bei Özdemir-Wahl

Einst hat Boris Palmer den neuen Ministerpräsidenten Cem Özdemir getraut – jetzt springt der Tübinger Oberbürgermeister ihm nach der Wahl öffentlich zur Seite.

13.05.2026

Özdemir zum Ministerpräsidenten Baden-Württembergs gewählt

13.05.2026

Özdemir soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden
Kretschmann geht

Özdemir soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden

Baden-Württemberg steht vor der Neuauflage von Grün-Schwarz. An der Regierungsspitze kommt es zu einem Novum.

13.05.2026

Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg
Landtagswahl

Grüne siegen mit Özdemir bei Wahl in Baden-Württemberg

Monatelang sah es nach einem Sieg für die CDU aus - am Ende überholten die Grünen den Koalitionspartner. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab. FDP und Linke sind nicht im Landtag.

09.03.2026

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Baden-Württemberg erwartet
Landtagswahl

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Baden-Württemberg erwartet

Wie geht es in Baden-Württemberg nach dem Ende der Ära Kretschmann weiter? Darüber entscheiden die Menschen am Sonntag bei der Landtagswahl im Südwesten.

08.03.2026