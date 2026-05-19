Flucht vor Polizei

Ohne Führerschein: Mann rammt Autos und prallt in Leitplanke

Erst Kontrolle verweigert, dann Crash mit Ansage: Ein Mann rast vor der Polizei davon, rammt Autos und verletzt sich schwer. Die Fahrt endet spektakulär – und teuer.

Zwei Autos und Leitplanke wurden gerammt. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei Autos und Leitplanke wurden gerammt. (Archivbild)

Ludwigsburg/Stuttgart (dpa) - Auf einer wilden Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 32 Jahre alter Mann auf dem Weg nach Stuttgart erst zwei Autos gerammt und ist dann in eine Leitplanke geprallt. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter berichtete. Zuvor war der 32-Jährige auf einer Bundesstraße Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er kontrolliert werden sollte, erheblich beschleunigte und die Flucht ergriff. 

Er touchierte auf seiner Fahrt am vergangenen Montag die beiden Autos, fuhr auf die Autobahn 81 und war dort wegen eines mutmaßlich platten Reifens zunächst auf dem Standstreifen unterwegs. Als er die ihn immer noch verfolgende Streife erneut sichtete, gab er wieder Gas und raste in die Leitplanke. Der angerichtete Schaden beläuft sich Angaben der Polizei auf mindestens 70.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann rast Polizei davon und baut Unfall
Plochingen

Mann rast Polizei davon und baut Unfall

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogen: Nach einer spektakulären Flucht endet die Fahrt eines Mannes mit einem Unfall - und hohem Schaden.

16.04.2026

Flucht vor Polizei endet mit Crash und verletztem Beamten
Unfall

Flucht vor Polizei endet mit Crash und verletztem Beamten

Ein 23-Jähriger flieht vor der Polizei, baut einen Unfall und verletzt dabei einen Beamten leicht. Alkohol- und Drogenkonsum werden vermutet.

21.03.2026

85-Jährige rammt zwei Autos – Polizei kassiert Führerschein
Fahrerflucht

85-Jährige rammt zwei Autos – Polizei kassiert Führerschein

Eine Frau verursacht betrunken zwei Unfälle, fährt aber einfach weiter. Erst ein Zeuge kann sie stoppen. Die Polizei zieht Konsequenzen.

14.02.2026

Führerscheinloser rammt Autos und verletzt Polizist
Fahren ohne Führerschein

Führerscheinloser rammt Autos und verletzt Polizist

In der Nacht wird eine Streife auf einen Wagen aufmerksam, dessen Fahrer gibt Gas. Dass er ohne Führerschein unterwegs war, ist nicht das einzige Vergehen, was ihm zur Last gelegt wird.

16.01.2026

Teure Spritztour: 20-Jährige ohne Führerschein rammt Autos
Unfälle

Teure Spritztour: 20-Jährige ohne Führerschein rammt Autos

Eine 20-Jährige fährt ohne Führerschein mit einem Auto auf einem Parkplatz. Das fliegt auf, als sie zwei Autos rammt.

31.08.2025