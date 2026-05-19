Ohne Führerschein: Mann rammt Autos und prallt in Leitplanke

Ludwigsburg/Stuttgart (dpa) - Auf einer wilden Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 32 Jahre alter Mann auf dem Weg nach Stuttgart erst zwei Autos gerammt und ist dann in eine Leitplanke geprallt. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter berichtete. Zuvor war der 32-Jährige auf einer Bundesstraße Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er kontrolliert werden sollte, erheblich beschleunigte und die Flucht ergriff.