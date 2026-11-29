Gießen (dpa/lhe) - Das Pferd mit dem blauen Verband am rechten Vorderbein wirkt ein wenig benommen, als es langsam an den Hintereingang der Uniklinik für Pferde an der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen geführt wird. «Er ist ein bisschen sediert», erklärt der Tierarzt und Leiter der Klinik für Pferde, Professor Michael Röcken, der den braun-weißen Schecken gleich operieren wird. Damit sich das Tier nicht aufregt, hat es eine Beruhigungsspritze bekommen.

Wenige Minuten später: Das 19-jährige Pferd ist narkotisiert, mit offenen Augen liegt es auf dem Boden im Narkoseraum mit gepolsterten Wänden und Boden, in seinem Hals steckt ein etwa ein Meter langer Intubationsschlauch. Seine aus Hygienegründen mit grünen Plastikfolien umkleideten Hufe werden an eine Metallstange gebunden und an einer Kranvorrichtung hochgezogen. Eine Helferin hält den Pferdekopf, so schwebt das 500-Kilogramm-Tier die wenigen Meter in den direkt benachbarten Operationssaal und wird dort auf einem XXL-OP-Tisch platziert.

Die OP beginnt

Um das auf dem Rücken liegende Pferd herum wuseln etliche Menschen: Seine Hufe werden hochgebunden, eine Helferin schmiert ihm Salbe in die Augen, damit diese nicht austrocknen. Eine andere Helferin bringt eine Vorrichtung an der Pferdebacke an, mit dem der Blutdruck während der OP gemessen wird. Zwei weitere junge Frauen desinfizieren mit Jod und Alkohol das betroffene, zuvor rasierte Bein. Röcken und sein Kollege schlüpfen derweil im kleinen Nachbarraum in ihre OP-Kleidung, die beiden Anästhesistinnen platzieren sich am Kopf des Pferdes und halten die auf einem Bildschirm angezeigten Vitalwerte des Patienten im Blick - es kann losgehen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Das Pferd hat ein geschwollenes Vorderfußwurzelgelenk und lahmt, die Haustierärztin war ratlos. Bereits vor der Operation haben die Veterinäre an der Uniklinik mittels Röntgenaufnahmen und Computertomographie diagnostiziert, dass sich in diesem Gelenk - es ist vergleichbar mit dem menschlichen Handgelenk - mehrere kleine Knochenabsplitterungen befinden. Sie sollen mit der Operation entfernt werden, sodass das Pferd möglichst keine Schmerzen mehr leidet.

Rasante Fortschritte

«Die OP erfolgt minimalinvasiv», erklärt Röcken. Dies ist bei Pferden keine Seltenheit mehr, ebenso wie in der Human-, gibt es auch in der Veterinärmedizin rasante Fortschritte. Heute würden Operationen, die früher nicht denkbar gewesen seien, sogar ohne Vollnarkose beim stehenden Pferd durchgeführt, so der Fachmann.

Foto: Boris Roessler/dpa Mit Hilfe eines Endoskops entfernt ein Veterinär einen Knochensplitter aus einem Gelenk des Pferdes.

Ohnehin hat in der Pferdeklinik der JLU sehr moderne Technik Einzug gehalten. Sie ist laut Auskunft der Bundestierärztekammer die einzige Uniklinik in Hessen mit Pferdeklinik. In anderen Bundesländern gibt es entsprechende Einrichtungen etwa an den Universitäten in München und Hannover.

Intensiv-Boxen

Erst im September wurde an der JLU Gießen das Operations- und Diagnostikzentrum auf dem Unigelände eingeweiht. Auf einer Nutzfläche von rund 1.000 Quadratmeter bietet der Bau drei hoch technisierte und großzügig angelegte Operationsräume sowie vier Untersuchungssäle für Chirurgie und Innere Medizin. Hinzu kommen Überwachungs- und Narkoseräume, Aufwachboxen, Sterilisations- und Geräteräume sowie Labore. Für Intensivpatienten gibt es Extra-Boxen, durch ein Fenster können sie vom Nachbarraum konstant beobachtet werden.

Doch der 19-jährige Schecke wird noch im alten Gebäude der Pferdeklinik und damit unter etwas beengten Verhältnissen operiert. «Wir brauchen hierfür ein Gerät, das wir noch nicht im neuen Gebäude haben», erklärt Röcken den Grund. Dann setzt er mit einem Messer einen kleinen Schnitt in die Haut am betroffenen Gelenk, das Endoskop wird platziert. Im Raum ist dabei nur der gleichmäßige Rhythmus der Beatmungsmaschine zu hören. Die Anästhesistin spritzt dem Pferd ein Mittel gegen seinen etwas zu niedrigen Blutdruck, während vom Endoskop die Bilder aus dem Gelenk auf den großen Bildschirm übertragen werden.

Winzige Splitter

Sie verheißen nichts Gutes. «Massiver Knorpelschaden», stellt Röcken fest. Das Pferd müsse bereits vor längerer Zeit an dem Gelenk «ein massives Trauma» erlitten haben. Die Veränderungen seien degenerativ, die Prognose eher ungünstig. Mit einer kleinen Zange geht er durch den Schnitt in das Gelenk und holt mit ruhiger Hand die nur wenige Millimeter großen Knochenabsplitterungen heraus.

Als er auch den letzten Splitter entfernt hat, ist sein Job für den heutigen Vormittag in dem Operationssaal beendet. Im Nachbarraum schlüpft er aus seiner OP-Kleidung, der Kollege näht zwischenzeitlich die kleine Wunde am Pferdegelenk zu. Dann wird das schwere Tier wieder mit den Hufen an die Kranvorrichtung gehängt und in den nahen Aufwachraum gefahren. Dieser ist aus Sicherheitsgründen rundherum gepolstert.

Kritische Phase