Opfer bei schwerem Unfall auf A5 waren junge Schweizerinnen
Ein Unfall auf der Autobahn 5 führt zu einem Stau und einem zweiten Unfall mit dramatischen Folgen. Für zwei junge Frauen kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.
Appenweier (dpa/lsw) - Die beiden Todesopfer bei dem schweren Unfall auf der A5 bei Appenweier (Ortenaukreis) am Wochenende waren laut Polizei zwei junge Frauen aus der Schweiz. Die 17 und 23 Jahre alten Frauen waren gemeinsam unterwegs und starben noch am Unfallort, wie es in einer Mitteilung hieß.
Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten auf der A5 in Richtung Karlsruhe hatte sich demnach ein Stau gebildet. An dessen Ende befanden sich auf dem linken Fahrstreifen die beiden Frauen in einem Kleinwagen. Auf den Kleinwagen fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf.
Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davor stehende Auto geschleudert, wie die Polizei schrieb. Ob möglicherweise die nicht angepasste Geschwindigkeit des Mannes Ursache für den Unfall gewesen sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter sei mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.
Fünf Fahrzeuge an Unfall beteiligt
Insgesamt waren laut Polizei an dem zweiten Unfall am Stauende fünf Fahrzeuge beteiligt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden.
Die A5 Richtung Karlsruhe wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten zogen sich über Stunden. Der Verkehr wurde laut Mitteilung an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro aus.