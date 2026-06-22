Mehrere Autos kollidieren

Opfer bei schwerem Unfall auf A5 waren junge Schweizerinnen

Ein Unfall auf der Autobahn 5 führt zu einem Stau und einem zweiten Unfall mit dramatischen Folgen. Für zwei junge Frauen kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.

Für zwei Frauen kam jede Hilfe zu spät. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Für zwei Frauen kam jede Hilfe zu spät.

Appenweier (dpa/lsw) - Die beiden Todesopfer bei dem schweren Unfall auf der A5 bei Appenweier (Ortenaukreis) am Wochenende waren laut Polizei zwei junge Frauen aus der Schweiz. Die 17 und 23 Jahre alten Frauen waren gemeinsam unterwegs und starben noch am Unfallort, wie es in einer Mitteilung hieß. 

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten auf der A5 in Richtung Karlsruhe hatte sich demnach ein Stau gebildet. An dessen Ende befanden sich auf dem linken Fahrstreifen die beiden Frauen in einem Kleinwagen. Auf den Kleinwagen fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf. 

Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das davor stehende Auto geschleudert, wie die Polizei schrieb. Ob möglicherweise die nicht angepasste Geschwindigkeit des Mannes Ursache für den Unfall gewesen sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter sei mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fünf Fahrzeuge an Unfall beteiligt

Insgesamt waren laut Polizei an dem zweiten Unfall am Stauende fünf Fahrzeuge beteiligt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und zwei weitere Menschen seien leicht verletzt worden.

Die A5 Richtung Karlsruhe wurde für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten zogen sich über Stunden. Der Verkehr wurde laut Mitteilung an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Frauen sterben bei schwerem Unfall auf A5
Mehrere Autos kollidieren

Zwei Frauen sterben bei schwerem Unfall auf A5

Erst ein Unfall, dann eine tödliche Kettenreaktion: Auf der A5 bei Appenweier sterben zwei Frauen, nachdem Autofahrer wegen eines vorausgegangenen Zusammenstoßes abrupt bremsen müssen.

20.06.2026

Unfall auf A8 - Neun Kilometer Stau im Berufsverkehr
Verkehr

Unfall auf A8 - Neun Kilometer Stau im Berufsverkehr

Nach einer Kollision von drei Lkw auf der A8 reicht der Stau im Berufsverkehr bis auf die A5 zurück. Wie es zum Unfall kam und welche Folgen das hat.

22.05.2026

Ein Toter bei schwerem Unfall auf A43
Vollsperrung

Ein Toter bei schwerem Unfall auf A43

In der Nähe von Haltern kommt es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Doch für einen jungen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

17.01.2026

Langer Stau nach Unfall auf A6
Rhein-Neckar-Kreis

Langer Stau nach Unfall auf A6

Auf der Autobahn 6 stoßen mehrere Fahrzeuge zusammen. Auf dem Weg zum Unfallort benötigen die Helfer dann selbst Hilfe.

05.08.2025

Ludwigsburg

15 Kilometer Stau auf A81: Unfall auf B10

02.05.2023