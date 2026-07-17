Opfer des Flugzeugabsturzes identifiziert
Ein Kleinflugzeug verunglückt im Norden Hessens. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Die Ursache des Absturzes ist weiter unklar.
Frankenberg (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Bad Arolsen ist das Opfer identifiziert. «Bei der beim Absturz verstorbenen Person handelt es sich vermutlich um einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg», teilte die Polizei mit. Er habe das Flugzeug selbst gesteuert. Letzte Zweifel an der Identität soll ein DNA-Abgleich ausräumen.
Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern weiterhin an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Pilot gegen 16 Uhr alleine im Landeanflug auf den nahegelegenen Flugplatz. Nach Angaben von Zeugen geriet das Flugzeug in geringer Höhe ins Trudeln, stürzte auf einem Feld zu Boden und geriet in Brand. Der 31-Jährige starb an der Absturzstelle. Das Kleinflugzeug brannte komplett aus.