Orangensaft abgepumpt – Lastwagen nach Unfall geborgen
Ein Auto und ein Lastwagen stoßen auf einer Bundesstraße zusammen. Zwei Frauen werden leicht verletzt, die Straße bleibt rund sechs Stunden gesperrt.
Hagnau/Immenstaad (dpa/lsw) - Geladener Orangensaft hat nach einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Hagnau (Bodenseekreis) und Immenstaad die Bergung eines Lastwagens verzögert. Einsatzkräfte mussten den Saft zunächst aus dem Fahrzeug pumpen. Der 40-Tonner war nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Obstfeld gerutscht.
Bei dem Unfall am Sonntagabend wurden eine 87-jährige Autofahrerin und ihre 65 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ihr Wagen bei Regen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Am Steuer des Lastwagens saß ein 62-Jähriger.
Die B31 war für die Bergungsarbeiten rund sechs Stunden vollständig gesperrt. Das Umpumpen und die Bergung sind inzwischen abgeschlossen, die Straße ist wieder vollständig frei.