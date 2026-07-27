Auto und Lastwagen stoßen zusammen - B28 gesperrt
Auf der Bundesstraße bietet sich laut einem Polizeisprecher ein «größeres Trümmerfeld». Vieles ist noch unklar.
Laichingen/Römerstein (dpa/lsw) - Die Bundesstraße 28 ist nach einem Unfall komplett gesperrt. Am Morgen stießen ein Auto und ein Lastwagen zwischen Laichingen (Alb-Donau-Kreis) und Römerstein (Kreis Reutlingen) zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach biete sich ein «größeres Trümmerfeld». Wie es zu der Kollision kam und ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar.