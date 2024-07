Ortsumgehung Calden für Verkehr freigegeben

Calden/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach acht Jahren Bauzeit ist die gesamte Ortsumgehung Calden (Landkreis Kassel) in Betrieb genommen worden. Die seit Juni 2016 laufenden Bauarbeiten an dem neuen Abschnitt der Bundesstraße 7 wurden mit der Fertigstellung des Südabschnitts am Freitag abgeschlossen. Wie das hessische Verkehrsministerium mitteilte, gaben Martin Weber, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrswesen der Behörde, und Gerhard Rühmkorf vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Strecke für den Verkehr frei.