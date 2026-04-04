Wetter

Ostersonntag heiter, dann Regen – Eier besser früh suchen

Schnell die Körbchen raus: Ab Mittag drohen am Ostersonntag Regenwolken und stürmische Böen. Nur wer früh startet, bleibt beim Ostereiersuchen trocken.

Die Sonne zeigt sich teilweise am Ostersonntag, aber auch mit Regen müssen die Menschen in Hessen rechnen. Sonnig wird es am Ostermontag. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Die Sonne zeigt sich teilweise am Ostersonntag, aber auch mit Regen müssen die Menschen in Hessen rechnen. Sonnig wird es am Ostermontag.

Offenbach (dpa/lhe) - Die Suche nach den Ostereiern im Freien sollten die Menschen in Hessen mit Blick aufs Wetter am besten am Sonntagvormittag erledigen. Am Ostersonntag ist es zunächst heiter oder wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Ab dem Mittag ziehen aber von Nordwesten Regenwolken auf, die Schauer bringen können. Gegen Abend lockert die Bewölkung dann wieder etwas auf.

Die Temperaturen werden im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen auf bis zu 21 Grad steigen, in höheren Lagen wird es nicht wärmer als 12 Grad. Dazu weht immer wieder ein frischer Wind, im Bergland sowie in Schauer- und Gewitternähe sind teils auch stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Ostermontag ist örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.

Sonne am Ostermontag

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Der Ostermontag präsentiert sich heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte werden laut DWD bei 13 bis 17 Grad liegen, im Bergland bei 10 Grad. Auch in der Nacht zum Dienstag droht wieder Bodenfrost. 

Der Dienstag wird sonnig, Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad an der Werra und 20 Grad am Rhein. In der Nacht zum Mittwoch besteht wieder die Gefahr von Bodenfrost.

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