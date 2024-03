Regen am Ostermontag

Offenbach (dpa/lhe) - Ob Eiersuche, Spaziergang, Radtour oder Ostermarsch: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Ostermontag starke Bewölkung, Regen, Gewitter und vereinzelt Sturmböen vorher. Vor allem im Norden Hessens müsse verbreitet mit von Schauern verstärktem kräftigem Regen gerechnet werden, teilten die Meteorologen am Ostersonntag in Offenbach mit. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad ist es zwar etwas frischer als am Ostersonntag, aber weiterhin recht mild. Der Wind frischt über Mittag auf, mit Böen ist zu rechnen, wo es gewittert auch vereinzelt mit Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag ist es in den Hochlagen weiterhin stürmisch. Es regnet aber nur noch vereinzelt. Am Dienstag muss weiter mit stürmischen Böen und Schauern gerechnet werden, die Temperaturen sinken noch einmal leicht auf höchstens 12 bis 15 Grad, in höheren Lagen auch nur auf sieben bis elf Grad. Eine Änderung dieses Wetters war bis Donnerstagmorgen zunächst nicht in Sicht.