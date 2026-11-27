Paketzusteller fährt ohne funktionierende Handbremse
Starker Rauch aus dem Auspuff machte eine Polizeistreife auf den Transporter aufmerksam. Was der Sachverständige bei der Kontrolle noch entdeckte und was auf den 33-jährigen Fahrer jetzt zukommt.
Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Ein Paketzusteller ist bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) mit einem Wagen ohne funktionierende Handbremse unterwegs gewesen. Der Transporter war einer Streife aufgefallen, weil er stark aus dem Auspuff rauchte, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten kontrollierten den 3,5-Tonner des 33 Jahre alten Fahrers und entdeckten demnach einige technische Mängel.
Ein Sachverständiger nahm den Transporter genauer unter die Lupe und stufte ihn als verkehrsunsicher ein. Neben der defekten Handbremse verlor der Motor den Angaben nach große Mengen Öl, und mehrere Teile des Fahrwerks waren ausgeschlagen. Der Lieferwagen wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen. Auf den 33-Jährigen kommen laut Polizei ein Bußgeld von mindestens 180 Euro, ein Punkt in Flensburg und die Gebühren für den Gutachter zu.