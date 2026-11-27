Wildberg (dpa/lsw) - Ein PC-Monitor hat in einem Kinderzimmer eines Einfamilienhauses in Wildberg (Kreis Calw) einen Brand ausgelöst. Das Feuer sei am Donnerstagabend im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Die fünfköpfige Familie verließ das Haus selbstständig und kam bei Verwandten unter, wie die Polizei mitteilte. Eines der Kinder der Familie – ein 17-jähriger Junge – kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, hieß es weiter. Der Schaden am Haus wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.