Technischer Defekt mögliche Ursache für Brand in Dautphetal
Ein technischer Defekt könnte das Feuer ausgelöst haben: Eine zehnköpfige Familie rettete sich aus dem brennenden Haus in Dautphetal. Was die Ermittler bislang herausgefunden haben.
Dautphetal (dpa/lhe) - Nach dem Brand, durch den eine zehnköpfige Familie in Dautphetal ihr Zuhause verloren hat, laufen die Ermittlungen zur Brandursache noch. «Wir schließen einen technischen Defekt nicht aus», sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nicht ergeben.
Bei dem Feuer am frühen Sonntagabend in der Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte sich das Ehepaar mit seinen acht Kindern aus dem brennenden Wohnhaus gerettet. Eltern und Kinder blieben nach Polizeiangaben unverletzt, ihr Zuhause wurde durch den Brand aber unbewohnbar. Das Obergeschoss des Hauses brannte komplett aus, auch das Dachgeschoss wurde beschädigt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 200.000 Euro.