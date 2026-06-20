Verkehrsunfall

Pedelecfahrer bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto kommt ein Pedelecfahrer per Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Die Polizei prüft, ob Alkohol im Spiel war.

Ein Rettungshubschrauber bringt einen schwer verletzten Pedelecfahrer nach einem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Rettungshubschrauber bringt einen schwer verletzten Pedelecfahrer nach einem Unfall in ein Klinikum. (Symbolbild)

Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Pedelecfahrer am Bodensee schwer am Kopf verletzt worden. Der 24-Jährige übersah laut Mitteilung der Polizei am Freitagabend in Überlingen den Wagen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Pedelecfahrer in ein Klinikum.

Laut Polizei ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass der Pedelecfahrer alkoholisiert war. Die Polizei habe ihm deshalb Blut entnommen. Das Ergebnis steht den Angaben zufolge noch aus.

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