Pfändertunnel teils gesperrt: Verkehr fährt nachts einspurig

Bregenz (dpa) - Autofahrer am Bodensee müssen sich erneut auf Einschränkungen am Pfändertunnel einstellen. Wegen abschließender Arbeiten bei der Tunnelsanierung wird die Oströhre auf der österreichischen A14 bis Freitagmorgen jeweils nachts von 20.00 bis 5.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr in Richtung Deutschland wird in dieser Zeit einspurig im Gegenverkehr durch die Weströhre geleitet. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.