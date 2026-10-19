Sanierungsarbeiten

Pfändertunnel teils gesperrt: Verkehr fährt nachts einspurig

Wer zwischen Deutschland und Österreich durch den Pfändertunnel fährt, wird nachts umgeleitet. Was das für Autofahrer bedeutet.

Die umfangreichen Bauarbeiten am Pfändertunnel werden diese Woche finalisiert. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die umfangreichen Bauarbeiten am Pfändertunnel werden diese Woche finalisiert. (Symbolbild)

Bregenz (dpa) - Autofahrer am Bodensee müssen sich erneut auf Einschränkungen am Pfändertunnel einstellen. Wegen abschließender Arbeiten bei der Tunnelsanierung wird die Oströhre auf der österreichischen A14 bis Freitagmorgen jeweils nachts von 20.00 bis 5.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr in Richtung Deutschland wird in dieser Zeit einspurig im Gegenverkehr durch die Weströhre geleitet. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet. 

Betroffen ist die Verbindung zwischen Deutschland und Österreich. Die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag rechnet wegen der Randzeiten aber nicht mit Staus, wie ein Sprecher erklärte. 

Die nächtlichen Sperrungen sind Teil der abschließenden Arbeiten nach der Sanierung und Modernisierung des Pfändertunnels bei Bregenz. Die Arbeiten sollen spätestens am 24. Oktober abgeschlossen sein.

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