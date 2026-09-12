Lastwagen-Bremsen überhitzt

Pfändertunnel wegen starken Rauchs zeitweise gesperrt

Mehr als eine Stunde Stillstand: Ein überhitzter Lastwagen-Anhänger legt den Pfändertunnel lahm. Die Feuerwehr musste für Abkühlung sorgen.

Die Feuerwehr musste den Tunnel sperren. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Feuerwehr musste den Tunnel sperren. (Symbolbild)

Bregenz (dpa) - Starke Rauchentwicklung hat für eine Sperrung des Pfändertunnels bei Bregenz gesorgt. Grund waren überhitzte Bremsen an einem Lastwagen-Anhänger am Morgen, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Bei dem Fahrzeug hatten sich während der Fahrt die Bremsen des Anhängers blockiert und dadurch stark erhitzt. Die Feuerwehr kühlte die Bremsanlage mit Wasser. Nachdem die Temperatur auf weniger als 100 Grad gesunken war, lösten sich die Bremsen wieder und der Sattelzug konnte laut Mitteilung weiterfahren.

Wegen des Einsatzes waren ab 5.30 Uhr beide Tunnelröhren gesperrt. Die Röhre in Richtung Deutschland wurde gegen 6.30 Uhr wieder freigegeben, die Fahrbahn Richtung Tirol folgte rund eine halbe Stunde später.

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Der Pfändertunnel ist eine wichtige Route für Urlauber aus Deutschland auf dem Weg nach Vorarlberg, in die Schweiz und weiter in die Alpen.

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