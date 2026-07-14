Pfefferspray in Straßenbahn versprüht
Eine Frau steigt in Mannheim in die Straßenbahn. Plötzlich geht es ihr und weiteren Fahrgästen schlecht.
Mannheim (dpa/lsw) - In einer Mannheimer Straßenbahn soll Pfefferspray versprüht worden sein. Eine 25 Jahre alte Frau hatte am Montag laut Polizei sofort nach dem Einsteigen schmerzende Augen gespürt und über Atemnot geklagt. An einer Haltestelle stiegen darauf etwa zehn weitere Fahrgäste mit ihr aus, die über die gleichen Beschwerden klagten, wie sie der Polizei berichtete. Weitere Fahrgäste haben sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet, wie ein Sprecher sagte. Sie sucht daher nach Zeugen.