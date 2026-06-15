Kreis Groß-Gerau

Pfefferspray in Bus versprüht - 14 Menschen verletzt

Mehrere Fahrgäste werden nach Angaben der Polizei in einem Bus im Kreis Groß-Gerau verletzt. Nun wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen Jugendlichen ermittelt.

14 Menschen wurden verletzt - die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
14 Menschen wurden verletzt - die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Bischofsheim (dpa/lhe) - Insgesamt 14 Menschen sind in einem Bus durch Pfefferspray verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Montagnachmittag im Einsatz. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge steht ein 14-Jähriger im Verdacht, in dem Bus in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) Pfefferspray versprüht zu haben. Die Verletzten seien vor Ort medizinisch versorgt worden, niemand musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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