Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ein Pferd ums Leben gekommen. Der 42-jährige Fahrer war am Montagabend mit seinem Transporter unterwegs, als kurz vor Vorderwestermurr plötzlich mehrere Pferde über die Straße liefen, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung habe er einen Zusammenstoß mit einem Pferd nicht verhindern können. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei verständigte den Besitzer der Pferde, die anschließend wieder eingefangen wurden.