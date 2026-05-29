Pferd wirft Reiterin ab und prallt gegen Auto

Achstetten (dpa/lsw) - Weil es offenbar von einem Mülleimer aufgeschreckt wurde, hat ein Pferd in Achstetten (Kreis Biberach) seine Reiterin abgeworfen und ist anschließend gegen ein Auto gerannt. Die 19-Jährige blieb unverletzt, das Tier erlitt Schürfwunden an den rechten Vorder- und Hinterbeinen sowie an der Schulter, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach war die Reiterin mit dem Pferd auf einem Feldweg unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Warum das Tier scheute, blieb zunächst unklar. Das Pferd warf die Reiterin ab und lief davon. Zur gleichen Zeit war ein 55-jähriger Autofahrer auf einem Weg unterwegs, als das Tier plötzlich aus einem Rapsfeld kam und den Weg des Wagens kreuzte. Das Pferd prallte gegen den linken vorderen Kotflügel. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Das Tier konnte nach dem Unfall eingefangen und versorgt werden.