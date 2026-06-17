Pferde-Dummy im Einsatz – Übung für Notfälle mit Nutztieren
Mit Platten, Hebegeschirren und viel Fingerspitzengefühl: In Bad Hersfeld trainieren Retter, wie sie große Tiere aus Gefahrensituationen befreien.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Brand, ein Sturz in einen Bach oder das Abrutschen an einem Hang: Auch große Tiere können in Not geraten. Wie Rinder, Pferde, Schweine und Co. aus gefährlichen Situationen gerettet werden, haben Feuerwehrleute aus Nord- und Osthessen in Bad Hersfeld an einem Pferde-Dummy geübt.
«Viele Feuerwehren haben wenig Erfahrungen mit diesem Thema», erklärt Björn Preuß von Brincken, Kreisbrandmeister aus dem Vogelsberg. Solche Übungen seien sehr wichtig, damit Einsatzkräfte größere Tiere möglichst effektiv und schonend aus akuten Notlagen retten könnten. An der Übung nahmen Feuerwehrleute, Brandschützer und Tierärzte aus den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Fulda, Schwalm-Eder und Vogelsberg teil.
Teamarbeit und Ruhe bewahren
Die Feuerwehrleute trainierten unter anderem Rettungen mit verschiedenen Spezial- und Sicherungsgeräten und den Einsatz von Platten und Hebegeschirren. Im Mittelpunkt: Arbeit im Team, Fingerspitzengefühl und Ruhe bewahren.
Der möglichst stressarme Umgang mit Nutztieren sei entscheidend für die Sicherheit von Mensch und Tier im Arbeitsalltag und auch in Einsatzsituationen, erklärte der niederländische Tierarzt und Rettungsexperte Ronald Rongen. Er leitete den theoretischen und praktischen Teil des Seminars auf dem Gelände des Landwirtschaftszentrums Hessen (LWZ) Eichhof.