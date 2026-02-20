Pferde-Rettung per Gabelstapler - Einsatz in Kassel
Es war ein außergewöhnlicher Auftrag für die Feuerwehr in Kassel, der am Ende gut ausging. Am Ende wurde das Tier von seinem besorgten Besitzer geherzt.
Kassel (dpa/lhe) - Mit einer Art Gabelstapler ist die Feuerwehr in Kassel einem Pferd zu Hilfe gekommen. Das 30 Jahre alte Tier sei auf einer Koppel im Stadtteil Niederzwehren in schlammigem Boden eingesunken, teilte die Feuerwehr Kassel mit. Es habe sich nicht mehr selbst befreien können.
Eine Tierärztin betäubte das Huftier, bevor es mit an der Gabel des Staplers befestigten Gurten nach oben gehievt wurde. «Am Ende stand das Pferd, zum Erfreuen aller Beteiligten, wieder eigenständig auf den Beinen und wurde von seinem Besitzer liebevoll versorgt», hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr.