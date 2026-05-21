Pfingsten bringt Sommerhitze nach Hessen – bis 31 Grad

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach grauen und teils regnerischen Tagen schaltet das Wetter in Hessen zu Pfingsten auf Hochsommer. Im Tagesverlauf ist es zunächst stark bewölkt und vereinzelt regnet es noch etwas mit Schwerpunkt in der Nordhälfte des Bundeslandes, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 24 Grad und in höheren Lagen 17 bis 19 Grad.

Die Nacht bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten um 10 bis 5 Grad. Tagsüber stellt sich dann Freibadwetter ein mit viel Sonne und bis zu 29 Grad, in höheren Lagen sind bis 25 Grad zu erwarten. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen auf 14 bis 11 und im Bergland auf bis zu 9 Grad.

Teils über 30 Grad und viel Sonne am Samstag und Sonntag

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Noch weiter herauf geht es dann mit den Temperaturen am Samstag. Meist ist es sonnig, am Abend können sich dünne Schleierwolken am Himmel zeigen, Regen ist nicht zu erwarten, die Temperaturen klettern auf 27 bis 31 Grad.