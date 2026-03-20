Himmelsspektakel möglich

Polarlichter über Baden-Württemberg? «Einfach mal schauen»

Tanzen sie bald wieder über den Nachthimmel im Südwesten? Nordlichter, oder auch Polarlichter genannt, könnten wieder auftreten.

Tanzen sie bald wieder über den Nachthimmel? Polarlichter über dem Schwarzwald. (Archivbild) Foto: Valentin Gensch/dpa
Tanzen sie bald wieder über den Nachthimmel? Polarlichter über dem Schwarzwald. (Archivbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Weil die Sonne in den vergangenen Stunden wieder recht aktiv war, steigt aktuell die Chance auf Polarlichter - auch im Südwesten. Expertin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg rät daher: «Einfach mal schauen - aber nicht enttäuscht sein», sollten die Polarlichter nicht sichtbar werden. Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen. 

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Das war nun wieder der Fall. Aber: «Die erwartete erste Schockfront kam heute früh an - aber erst, nachdem es hier schon hell war», sagte Björn Voss, Direktor des Hamburger Planetariums. Abgesehen davon war die verursachte Reaktion des Erdmagnetfelds aber zu gering, als dass man - wenn es dunkel gewesen wäre - etwas gesehen hätte.

Meteorologin: Wolkenlücken sind heute Nacht möglich

Meteorologin Melissa Wirtz vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart ging von «streuselkuchenartiger, mittelhoher Bewölkung» in der Nacht auf Samstag aus. Heißt: Immer wieder sollten sich Wolkenlücken bilden, die einen freien Blick in den Himmel ermöglichen. In Berglagen, also im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb, könnten die Chancen auf Wolkenlücken größer sein.

Polarlicht-Expertin Liefke ordnete aber auch ein: «Ich bin noch ein bisschen zurückhaltend mit einer Prognose, die Werte sind noch nicht so wirklich gut.» Ein Versuch, die Lichter am Nachthimmel zu entdecken, lohne sich immer - man habe nichts verloren, wenn man nichts sieht. 

Experten raten, ein Smartphone oder eine Fotokamera auf einem Stativ zu befestigen und mit möglichst langer Belichtungszeit in den nördlichen Nachthimmel zu fotografieren. Häufig werden Polarlichter hierzulande nur auf lange belichteten Fotos überhaupt sichtbar. Selbst einfache Handybilder würden die Polarlichter deutlicher zeigen, als man sie mit dem Auge sehe, sagte Voss vom Planetarium.

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