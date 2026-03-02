Politische Kriminalität nimmt zu - vor allem links
Mehr Angriffe auf Politiker und Einsatzkräfte, aber insgesamt weniger Straftaten - was noch zeigt die Kriminalstatistik 2025 für Hessen?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die politische motivierte Kriminalität hat in Hessen 2025 zugenommen. Insbesondere bei linksextremen Straftaten «zeigen sich deutliche Zuwächse, unter anderem bei Gewaltdelikten und Sachbeschädigungen», teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) der Deutschen Presse-Agentur mit. Am (heutigen) Montagvormittag will er in Wiesbaden Hessens Kriminalstatistik 2025 mit detaillierten Zahlen vorstellen.
Eine «deutliche Zunahme» habe es bei der Zahl der Angriffe auf Politiker gegeben. «Steigende Fälle sind auch bei Angriffe auf Einsatzkräfte zu verzeichnen», ergänzte der Innenminister mit Blick auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte.
Die Kriminalität insgesamt ist in Hessen dagegen nach Posecks Worten 2025 erneut zurückgegangen. «Hessen ist damit weiter eines der sichersten Bundesländer», betonte er. Rückgänge gebe es besonders deutlich bei der Straßenkriminalität. Hessens sogenannte Innenstadtoffensive mit mehr Polizeipräsenz in Stadtzentren zeige Wirkung.
Polizisten und Staatsanwälte unter einem Dach
Auch die Jugendkriminalität sei deutlich zurückgegangen. Die Präventions- und Interventionsansätze des Landes zeigten ihre Wirkung. Vor allem die Häuser des Jugendrechts seien hilfreich. Hier arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und freie Träger unter einem Dach zusammen bei der Bekämpfung der Kriminalität junger Menschen.