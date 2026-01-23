Bild
Kontrollen auf Autobahnen

Polizei beschlagnahmt Böller und E-Zigaretten

Beamtinnen und Beamte aus Hessen und Rheinland-Pfalz führen Kontrollen auf Autobahnen durch. Dabei finden sie unter anderem einen selbstgebauten Böller und 500 E-Zigaretten ohne Steuerbanderole.

Die Polizei überprüfte mehr als 80 Fahrzeuge. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei überprüfte mehr als 80 Fahrzeuge. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei umfangreichen Kontrollen auf den südhessischen Autobahnen hat die Polizei mehr als 80 Fahrzeuge angehalten und dabei unter anderem einen selbstgebauten Böller und 500 unversteuerte E-Zigaretten beschlagnahmt. An dem Einsatz am Donnerstag seien auch Beamtinnen und Beamte aus Mainz, Koblenz sowie Trier beteiligt gewesen, schrieb die südhessische Polizei.

Impressum

Den selbstgebauten Böller hätten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 5 im Handschuhfach eines 45-jährigen Autofahrers entdeckt. Da der Mann nach Angaben der Polizei zuvor außerdem mutmaßlich Amphetamin und Cannabis konsumiert hatte, wurde er vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Nun werde unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

E-Zigaretten ohne Steuerbanderolen und Oraltabak gefunden

Die 500 E-Zigaretten ohne Steuerbanderolen habe die Polizei ebenfalls am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 67 bei einem 39-jährigen Autofahrer und einem 37 Jahre alten Beifahrer gefunden. Zudem hatten die beiden laut der Mitteilung 480 Packungen Snus, einem Oraltabak, dabei. Dessen Verkauf sei in Deutschland illegal. Beides sei beschlagnahmt worden.

Insgesamt seien 16 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, gab die Polizei weiter bekannt. Neben dem 45-Jährigen hätte sich zudem ein weiterer Autofahrer wegen des Verdachts auf vorherigen Kokainkonsum einer Blutentnahme unterziehen müssen.

