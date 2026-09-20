Polizei ermittelt nach Angriff auf Ringrichter in Heidelberg
Nach einer Kampfrichterentscheidung betritt ein Zuschauer die Wettkampffläche und greift den Ringrichter an. Jetzt laufen die Ermittlungen.
Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einer Sportveranstaltung hat ein Zuschauer einen Ringrichter angegriffen und so sehr verletzt, dass der Mann ins Krankenhaus musste. Der Zuschauer habe am Samstagabend nach einer Entscheidung durch den Kampfrichter die Wettkampffläche betreten und ihn angegriffen, teilte die Polizei mit. Gegen den Verdächtigen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.