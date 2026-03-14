Autorennen

Polizei ermittelt nach Unfall wegen illegalen Autorennens

Sieben beschädigte Autos und drei Verletzte: Die Polizei geht nach einem Unfall davon aus, dass der Fahrer viel zu schnell unterwegs war.

Auch wegen der Schäden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Auch wegen der Schäden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Unfall in Frankfurt-Bonames mit drei Verletzten ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens gegen einen 19-Jährigen. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge beschädigt.

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Der 19-Jährige soll an einer Kreuzung mit dem Fahrzeug eines 23 Jahre alten Fahrers kollidiert sein, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Durch die Kollision sei das Auto des 23-Jährigen stark im Frontbereich beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Sieben Fahrzeuge beschädigt

Der Wagen des 19-Jährigen schleuderte nach links frontal gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls sei das geparkte Fahrzeug noch mit drei weiteren Autos am Straßenrand zusammengeschoben worden. Ein weiteres Fahrzeug wurde demnach durch Trümmerteile beschädigt. 

Im Fahrzeug des 19-Jährigen waren noch zwei Mitfahrer, die laut Polizei Verletzungen erlitten. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der 23 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. An den Autos des 19- und des 23-Jährigen entstand Totalschaden.

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